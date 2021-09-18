شاهد .. أول ظهور صارخ للفنانة أصالة نصري بعد اعلان زواجها .. وطليقها طارق العريان يدخل بحالة غضب ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أول ظهور صارخ للفنانة أصالة نصري بعد اعلان زواجها .. وطليقها طارق العريان يدخل بحالة غضب ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 07:00 مساءً | (ميس محمد)

ردّت الفنانة السورية أصالة نصري بطريقة غير مباشرة على كل الانتقادات التي طالتها بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث كان قد قيل إنّها فعلت كل هذا الأمر لإثارة غيرة طليقها طارق العريان.



خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، وفي أول ظهور لها بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، أثناء احتفالها مع نجلها خالد الذهبي بافتتاح مطعمه الخاص في القاهرة، قالت الفنانة السورية أصالة: “سعيدة بمشروع ابني الخاص والمهم إنه يحقق ذاته مثل ما أنا بحقق ذاتي كل يوم، وبنتقل من مرحلة إلى مرحلة بكل عقلانية، رغم إني عاطفية، بحاول أنتقلها بهدوء، وتفاؤل، والأيام الجاية ستكون عظيمة”



ورغم مرور أقل من أسبوع على زواج أصالة، إلا أن الجمهور أُصيب بالدهشة لغياب فائق حسن عن أول مناسبة تخصّ زوجته، مما أثار الكثير من الجدل، إلا أن أصالة حرصت على التأكيد خلال اللقاء أنها تشعر بالسعادة.



الجدير بالذكر ان الفنانة السورية اصالة نصري عقدت قرانها قبل عدة ايام من الشاعر العراقي فائق حسن وهذا الزواج يعتبر الزواج الرابع لها.



من جهة أخرى ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة للفنانة اصالة برفقة طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان بلقطات حميمة ما اثار جدلا واسعا عن ظهور مثل تلك الصور تزامنا مع اعلان زواجها.