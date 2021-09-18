شكرا لقرائتكم خبر عن فضحية في قبل قلب البحر- صافيناز تفتح رجليها وتظهر منطقة عفتها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت الراقصة صافيناز، تعليقا على فيديو لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت صافيناز، فيديو لها من داخل المسبح بالمايوه وعلقت وكتبت: A la fdiha أي أن الفيديو “فضيحة” بالنسبة لها.

حقيقة خطوبة صافيناز:

نشر الفنان رامي دياب مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.

وفجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشراها عبر “إنستجرام”، هي من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».

يأتي ذلك بعدما نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار خطبتهما فور نشر الفيديو.