شاهد .. سائق يعاشر 4 معلمات سعوديات معاشرة الأزواج ويدخل عليهن دفعة واحدة في منطقة الباحة.. وعندما انكشف الأمر كانت النهاية غير متوقعة!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 11:00 مساءً | (ميس محمد)

قررت اربع معلمات سعوديات الزواج من سائقهن السعودي الذي كان يوصلهن الى مقر مدرستهن في احدى القرى النائية في منطقة الباحة جنوب لما يتمتع به من اخلاق حميدة.

وافق الرجل على العرض، حيث اتفق الجميع على البقاء سويا في تلك القرية بدلا من ارهاق الرحلة اليومي مع تخصيص راتب شهري للزوج.وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية ان «السائق السعودي اتم بالفعل مراسم الزواج من المعلمات الاربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر وسط دهشة الجميع».