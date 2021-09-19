شاهد .. ياسمين صبري تصدم والدها وتحرق قلب أمها لأجل عيون أبو هشيمة.. لن تصدق ماذا فعلت!

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تصدم والدها وتحرق قلب أمها لأجل عيون أبو هشيمة.. لن تصدق ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 01:30 صباحاً | (ميس محمد)

غابت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري ولم تعلق حتى أو تنشر أي تهنئة أو صورة لشقيقها باحتفاله بزواجه على أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر والد الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري ، ​أشرف صبري​، صورة لنجله وزجته من حفل زفاف نجله على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حفل الزفاف الذي أقيم الخميس 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أثار انقسام متابعي ياسمين صبري، حيث أكد جانب من متابعين أنّها تَعَمّدت الغياب عن زفاف شقيقها، وأنّها فضلت إكمال جولتها السياحية التي تقوم بها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واكتفت بدعمه مادياً، كما كان قد صرح والدها عبر صفحته الخاصة، والقسم الآخر قرر انتظار صور الزفاف.

أما البعض الآخر فاعتقد أنّها لا ترغب بحضور زفاف شقيقها، واكتفت بنشر صور لها، خلال جولتها الأخيرة في البندقية وفرنسا.

كان والد ياسمين صبري، أشرف صبري، قد نَشَرَ مؤخراً خبراً حول زفاف ابنه الوحيد بلال صبري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، معلقاً: «فرح ابني الوحيد بلال صبري، الأخ الشقيق لابنتي نرمين وياسمين، سيكون على مركب بالنيل بحضور شقيقتَيه وزوجيهما والعائلة والأصدقاء".

وكشف والد ياسمين صبري كواليس حفل الزفاف، وكتب: "بمناسبة قرب زواج ابني الوحيد بلال صبري الأخ الأكبر لنرمين وياسمين صبري، أتقدم بشكري وحبي وامتناني لزوجتي الحبيبة كارمن لقيامها بالتجهيز للحفل واختيار الأطعمة والديكورات والورود للإعداد لحفل الزواج علي اليخت بالقاهرة".

وتابع: "اختيار الموسيقي والتجهيز لاستقبال أهل العروس الجميلة في بيتها بالقاهرة ألف شكر وحب واحترام لزوجتي وكأنها أكتر من أمه. شكرا حبيبتي كارمن".

الزفاف أخذ حيزاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب غياب ياسمين صبري، التي لم تقم بتهنئة شقيقها حتى، وهذا ما أثار الجدل بينهم، حيث اعتقد البعض أنها لا ترغب بحضور زفاف شقيقها، وإكتفت بنشر صور لها، خلال جولتها الأخيرة في البندقية وفرنسا.

السجالات الكلامية بين متابعي صبري، بقيت في مسارها الطبيعي، إلا أن العديد منهم تسأل عن التهنئة، عن صورة تجمعها بشقيقها قبل الزفاف، أو أي صور لها ولشقيقها سوياً تعبر فيها عن سعادتها بدخوله القفص الذهبي.

بينما نشرت ياسمين صورة لها من داخل طائرة خاصة لم يعرف إلى أي بلد تتجه وجهتها مع ابتسامة عريضة، متناسية ما تتعرض له من هجوم على السوشيال ميديا بسبب عدم حضورها لحفل زفاف شقيقها.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، حضرت مؤخرا افتتاح فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 من الشهر ذاته، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.