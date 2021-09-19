شاهد .. بسمة بوسيل كادت تهدم بيت الزوجية فوق رأس تامر حسني مرتين!

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل كادت تهدم بيت الزوجية فوق رأس تامر حسني مرتين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)

سدل الستار على أزمة النجمة المغربية المعتزلة وعارضة الأزياء بسمة بوسيل، وزوجها الفنان المصري تامر حسني، في غضون 48 ساعة فقط، من نشر الأولى منشورات تتحدث عن الخيانة والمنافقين.

وكانت بوسيل قد كتبت قبل ايام: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى "، وهو ما فسره متابعون بهجوم جديد على زوجها تامر حسني خاصة مع انتشار شائعات عن ارتباطه بالفنانة يارا السكري.

وللرد على هذه الإشاعة حرص الفنان تامر حسني، على نشر صور برفقة زوجته وسيل، عبر ستوري إنستغرام، وعلق: "مع العشق العشق بسومي هانم".

بوسيل كادت تخربها مرتين

وهذه ليست أول ازمة تشعلها بوسيل في علاقتها الزوجية مع تامر، ففي العام الماضي أعلنت بوسيل انفصالها عنه، وسط صدمة الجميع.

وحينها أعلنت أنها منفصلة منذ فترة عن زوجها وهما في طريقهما لتنفيذ إجراءات الطلاق فقط، وذلك بسبب حدة الخلاف بينهما، نتيجة ارسال صور وفيديوهات للأولى تتعلق بتواجد زوجها مع معجبات وهو ما أثار غيرتها.



وانتهت القضية برسالة مؤثرة من تامر لزوجته على السوشيال ميديا، لتعتذر له في نهاية المطاف.





وفي 2014، تم تداول خبر طلاقهما لعدم اتفاقهما وكثرة المشاكل الزوجية بينهما، والتي يعود أغلبها لغيرة بسمة القاتلة على تامر حسني من معجباته.

وعلق تامر وقتها: “في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمى”.

كما قال النجم المصري فيما بعد، أن زوجته تعاني من المعجبات به، وتحملت معه الكثیر من المتاعب بسبب غيرتها، مضيفًا:”بسمة طبعا بتغير، غصب عنها ساعات، وعقلها ممكن يصغر شوية”. وتابع:” قد تلتفت إلى طريقة تصويري مع إحدى المعجبات وتقولي لي أنت باصص بصة غريبة”.