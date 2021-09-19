شاهد .. شقيق أصالة غير موافق على زواجها الرابع.. لن تصدق ما فعله معها وصدم ابنها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شقيق أصالة غير موافق على زواجها الرابع.. لن تصدق ما فعله معها وصدم ابنها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 04:00 صباحاً | (ميس محمد)

بعد مرور أيام على ارتباط أصالة نصري بالشاعر العراقي فائق حسن يبدو أن أنس شقيق النجمة السورية غير موافق على زواجها الرابع.

وبحسب ما نشرت تقارير صحافية فإنّ أنس شقيق أصالة نصري وبعض من عائلتها ليسوا راضين عن زواجها الرابع من الشاعر فائق حسن.

وهذا ما يُبرر أن أنس لم ينشر أي شيء يتعلق بالزواج ولم يهنئ شقيقته الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أنس بعد انتشار هذه الأخبار نشر مجموعة من الصور من حفل افتتاح مطعم خالد الذهبي ابن شقيقته أصالة واللافت أن في هذه الصور لم يكن هناك تواجد لأصالة أيضاً.

أنس بعد انتشار هذه الأخبار نشر مجموعة من الصور من حفل افتتاح مطعم خالد الذهبي ابن شقيقته أصالة واللافت أن في هذه الصور لم يكن هناك تواجد لأصالة أيضاً