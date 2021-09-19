شاهد .. هند القحطاني تتصدر محركات البحث بدون ملابس وغضب عام من الشعب السعودي..اتفرج

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تتصدر محركات البحث بدون ملابس وغضب عام من الشعب السعودي..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 05:30 صباحاً | (ميس محمد)

اثارت الناشطة الاجتماعية السعودية هند القحطاني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة صادمة.

في التفاصيل ، نشرت السعودية هند القحطاني عبر حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات مقطع فيديو بإطلالة صادمة جدا بملابس شبه عارية.

وظهرت هنج القحطاني مرتدية فستان باللون الابيض والاسود بصدر مكشوف بشكل كبير اثارت جدلا واسعا بين جمهورها ومتابيعيها.

وهاجم الجمهور بدوره هند القحطاني ووصل الأمر للمطالبة بالمحاسبة القانونية، وكان من بين التعليقات المتداولة "هذه شو صاير معها صاير لحمها رخيص" وتابع أخر "الشمس تحرقك إن شاء الله"..وجاء في تعليق أحدهم "الواضح انو نسبة المشاهدة عندها نزلت قالت يلا نتعرى

من جهة أخرى ، تصدرت هند حديث الجمهور خلال الأسابيع القليلة الماضية من بعد ما شاركت منشور تعبر فيه عن رغبتها بالارتباط والحب، ومع تداول اسمها بشكل واسع أطلقت عدة مواصفات في الرجل الذي تطمح للارتباط به والتي كان منها "أن يكون بعمر الـ 28 _40 يحبني ويحب أولادي وان يكون حنون ورومانسي ولا يتزوجني عن طمع واكون الوحيدة في حياته لا زوجة ولا خطيبة ولا عشيقة ومتعلم وله وظيفة، أما الأموال فلا تهمني"

الجدير بالذكر ان الناشطة السعودية هند القحطاني ، هي ناشطة ومعلمة لغة انجليزية سعودية ولدت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في عام 1984 م وتبلغ من العمر سبعة وثلاثون عاماً وهي من قبيلة قحطان أحد أشهر وأبرز القبائل في المملكة العربية السعودية وعملت كمعلمة لغة انجليزية في مدارس مدينة الرياض بعدما انهت دراستها الجامعية في تخصص اللغة الانجليزية وحازت على التفوق من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية قبل أن تسافر فيما بعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراستها الجامعية .