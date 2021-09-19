شاهد .. محمد القنون الشمري والد رهف القنون يفجر صاروخ مدوي بشأن إبنته : هذا ما تفعله يومياً .. اتفرج

انت الان تتابع خبر محمد القنون الشمري والد رهف القنون يفجر صاروخ مدوي بشأن إبنته : هذا ما تفعله يومياً .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 06:30 صباحاً | (ميس محمد)

أعاد ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداول تصريح لوالد الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا رهف محمد القنون.

وقد قال السعودي محمد القنون إن ما أقدمت عليه ابنته رهف كان "نتيجة بحثها عن بيئة خصبة تحتضن فكرها".

وأوضح القنون في حديث لصحيفة الوطن السعودية أنه يجهل ما إذا كانت ابنته "ضحية لأجندة خارجية تستهدف تسييس قضيتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة "لم تكن تعاني من تعنيف أو إيذاء من قبل أسرتها لكنها تحمل أفكارا لا تتناسب مع عادات المجتمع".

وأضافت "أسرة الفتاة محافظة ويسودها الترابط ولا يوجد أي عنف موجه ضدها من قبل أفراد أسرتها".

ويتناقض هذا الحديث مع ما صرحت به رهف لقناة "فرانس21" من أنها كانت تتعرض للعنف الأسرى خاصة من طرف والدتها وأحد أشقائها.

وقالت إنها "قامت في إحدى المرات بقص شعرها وتعرضت إثر ذلك للعنف" وتابعت "كان الدم ينزل مني في بعض الأحيان بسبب الضرب".