شاهد .. أصالة نصري تترك زوجها وحيد في شهر العسل لهذا السبب الغريب ؟

انت الان تتابع خبر أصالة نصري تترك زوجها وحيد في شهر العسل لهذا السبب الغريب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 07:00 صباحاً | (محمود الأديب)

علم موقع الفن ان الفنانة السورية ​أصالة​ نصري تتواجد في القاهرة بدون زوجها الجديد الشاعر ​فائق حسن​ بسبب ارتباطه بمشاريع تجمعه بالفنان العراقي ماجد المهندس.

وكانت أصالة اضطرت العودة الى القاهرة اول امس الثلاثاء من اجل حضور حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي الذي افتتحه في القاهرة الجديدة وحضره العشرات من نجوم الفن والمجتمع من بينهم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وكان ماجد المهندس هنأ اصالة وفائق حسن على زواجهما من خلال حسابه الخاص قائلا:"مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي صولا.. اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم"