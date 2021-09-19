شاهد .. ظهور مفزع لـ دنيا سمير غانم جوار قبر والدتها دلال عبد العزيز.. الحزن غير ملامح جمال وجهها بشكل كبير!!

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لـ دنيا سمير غانم جوار قبر والدتها دلال عبد العزيز.. الحزن غير ملامح جمال وجهها بشكل كبير!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 08:00 صباحاً | (ميس محمد)

زارت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، الجمعة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها وتداولت مواقع إخبارية مصرية محلية صورا وفيديوهات لزيارة دنيا سمير غانم لقبر والدتها، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكانت دنيا سمير غانم، وجهت، يوم الخميس، رسالة مؤثرة، في يوم الأربعين لرحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. ونشرت دنيا صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة، وقالت: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمي.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في آب/ أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان / أبريل الماضي، عن عمر ناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 أيار/ مايو، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بذات المرض.