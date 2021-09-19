شاهد .. دنيا بطمة تتخطى الحدود الحمراء بإطلالة فاضحة لم تفعلها من قبل .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تتخطى الحدود الحمراء بإطلالة فاضحة لم تفعلها من قبل .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 08:30 صباحاً | (ميس محمد)

تعرضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة لموجة من الانتقادات والجدل بين المتابعين، بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام”، ظهرت فيها بفستان صيفيّ وملوّن، استعرضت فتحته.



ودائما ما تثير دنيا الجدل بين المتابعين في صفحتها الخاصة، إما بشكلها المختلف أو إطلالتها التي يصفها الجمهور بـ”الجريئة”.

وظهرت الفنانة في آخر جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة مفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت تفاصيل جسمها.