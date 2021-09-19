شاهد .. وصلة رقص لطالبات منقبات داخل مدرسة تسبب غضبا عارما في السعودية .. اتفرج

انت الان تتابع خبر وصلة رقص لطالبات منقبات داخل مدرسة تسبب غضبا عارما في السعودية .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 09:00 صباحاً | (ميس محمد)

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الطالبات المنقبات يرقصن في أحد الغرف الصفية في السعودية، حيث يبدو انهن يشاركن في تحدي رقص كتلك المنتشرة على تطبيق "تيك توك"، وقامت إحدى الطالبات بتصوير رقصهن، ونسقته مع أغنية شعبية.

تسبب هذا الفيديو بغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسبب الاساءة للنقاب والزي الاسلامي، واداء الرقص اثناء ارتدائه، بالإضافة الى انتهاك حرمة المدرسة، وتصدر صورة سلبية عن مدارس السعودية، وانهالت تعليقات المغردين الناقدة لهذه التصرفات، وطالب البعض بمنع الهواتف في المدارس، وفتح تحقيق في الواقعة.

ويذكر انه لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم في السعودية أو تحديد اسم المدرسة إلا أن المغردين رجحوا بأنه في أحد مدارس الرياض.