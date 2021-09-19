شاهد .. صافيناز في أجرأ صور لها بالمايوه المهيّج ومتابعيها يتلذذون.. اتفرج

انت الان تتابع خبر صافيناز في أجرأ صور لها بالمايوه المهيّج ومتابعيها يتلذذون.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 09:30 صباحاً | (ميس محمد)

صدمت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه مستعرضة جسدها حسبما علق المتابعين.



وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومنهم من إعتبر أن صورها مخلة للآداب ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.

وكانت صافيناز قد شاركت مؤخراً مع متابعيها صوراً وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، حيث أبرزت مفاتنها وهي تشرب القهوة.

المتابعون إنهالوا على صافيــناز بالتعليقات، وتوجهوا لها بالسؤال عن سبب إرتدائها هذه الملابس وعرضها لهم، مشيرين إلى أنها دائماً ما تحاول لفت الأنظار من خلال إطلالاتها المثيرة.