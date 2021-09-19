شاهد .. السعودية باربي نجد شبه عارية بدون حمالة صدر .. ومتابع سعودي يفجر التعليقات .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر السعودية باربي نجد شبه عارية بدون حمالة صدر .. ومتابع سعودي يفجر التعليقات .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 10:00 صباحاً | (محمود الأديب)

سببت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد الكثير من الجدل بعد ظهورها شبه عارية، بدون حمالة صدر، حيث ارتدت قطعة بيضاء أظهرت نصف صدرها بطريقة جريئة، مع بنطال جينز أزرق، وسدلت شعرها الأحمر.

عبر المتابعون عن غضبهم على صورة باربي نجد، معتبرين أن الصورة خادشة، ومخلة بالآداب، ولا تشبه العادات والتقاليد السعودية المحافظة، وعلق أحد المتابعين السعودين على صورة باربي، وكتب: " باربي ومثيلاتها شوهن صورة السعودية، والنساء السعوديات، ويجب منعها من دخول السعودية او سجنها"، ولاقى تعليقه اعجاب البعض وأثنوا على كلامه، بينما انتقده البعض، معتبرين انه يحرم الآخرين من حريتهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها باربي نجد الجدل، حيث تحرص على مشاركة صورها واطلالاتها عبر حسابها في انستغرام، والتي تكون قي اغلبها اطلالات جريئة جدا، حيث ظهرت مؤخرا بحوض الاستحمام عارية واخفت صدرها بنجمة صغيرة، اغضبت بها المتابعين.