اتفرج – سما المصري و”صدرها كله برا”!

بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال الراقصة الاستعراضية سما المصري، تمارس فجورها وقلة تهذيبها عبر السوشيال ميديا دون توقف.

سما نشرت صورة جديدة، أظهرت فيها صدرها بشكل مستفز ووقح، وعلقت قائلة: (بقولكم ايه….انا هاعمل نقابه الشحاتين وهكون انا نقيبه الشحاتين وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟).

سما تحرض على الفسق والفجور، وتشجع على الإثارة والإغراء، ورغم أننا نحاول دائمًا الإبتعاد عن أخبارها الرخيصة، إلا أن أفعالها وما تنشره يوميًا يستفزنا كثيرًا.