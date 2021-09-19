شاهد .. عريس سعودي يكتشف ليلة الدخلة أن التي معه على السرير ليست زوجته .. لن تصدق كيف خدعته عائلة العروس وزوجته امرأة ثانية ؟ (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر عريس سعودي يكتشف ليلة الدخلة أن التي معه على السرير ليست زوجته .. لن تصدق كيف خدعته عائلة العروس وزوجته امرأة ثانية ؟ (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 11:00 صباحاً | (ميس محمد)

رفع مواطن سعودي دعوى ضد زوجته وأسرتها مطالبا برد مهره البالغ 65 ألف ريال سعودي، وسجن شقيقتها.

وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في أعقاب الزواج، أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضة.

ويقول المحامي، الذي يترافع عن الزوج إنه نظرا لعادة بعض القبائل بالسعودية التي تمانع أن يشاهد الخاطب او الزوج وجه زوجته طيلة حياتها، فضل شاب الاستعانة بوالدته لخطبة إحدى بنات الأسر المعروفة بتمسكها بهذه الطقوس.

وتعود تفاصيل القصة إلى سبب انعدام معرفة الأم بعائلة الفتاة وعندما قامت العائلة بعرض فتاتهم الكبرى المتزوجة والتي تتمتع بموصفات جمالية عالية على الام، بكونها العروسة.

ما أن شاهدت الأم العروسة المقصودة حتى تمنتها لأبنها الشاب، وتم الزفاف بعد ان قدم العريس لها مهرا يقدر بـ 65 ألف ريال، لكن الصدمة كانت عندما حضر مأذون الانكحة وقعت الفتاه الكبرى على قبولها على الزواج وليكتشف الزوج ووالدته وبعد سبعة ايام من زفافه أن قرينته ماهي الا اخت الفتاة التي راتها واستحسنتها والدته كما انها قامت بإمضاء العقد بدلا من العروسة المقصودة والمختارة من قبل الأم.

وسعى الزوج عقب ذلك إلى إعادة زوجته إلى منزل أسرتها إلا أنهم رفضوا استلامها خاصة وأنها مكثت يملك 7 أيام بالإضافة إلى أن الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال.

وتوقع المحامي أن يأمر القاضي بفسخ العقد نظرا لأنه مبني على باطل وتدليس, مشيراً إلى الآلم السيكولوجي الذي أصيبت به العروس خاصة وأنه لم يفوت على زواجها أسبوعا.