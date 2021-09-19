شاهد .. حسن الرداد يقهر قلب دنيا وإيمي سمير غانم بفعل صادم في حفل تكريم والديهما

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يقهر قلب دنيا وإيمي سمير غانم بفعل صادم في حفل تكريم والديهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 11:30 صباحاً | (ميس محمد)

تسلم الفنان حسن الرداد درع تكريم الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشرة، والمقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

لكن الرداد فاجأ جميع الحاضرين، في الاحتفائية التي خصصت لتكريم النجمين الراحلين، حيث غادر "سراً" من أحد الأبواب الخلفية، بعد دقائق فقط من حضوره للمهرجان.

وأثار هذا الفعل استغراب كثيرين، خاصة وأن هذا المهرجان أقيم خصيصاً لتخليد ذكرى سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكان من الواجب على الرداد أن يكون أول الحاضرين وآخر المغادرين، وفق آراء كثير من الذين انتقدوه.

وعلق أيضا على تصرف الرداد بعض المتابعين، باعتباره تصرف صادم قهر به دنيا وإيمي سمير غانم كعادته، في إشارة إلى تصرفاته السابقة كالاحتفال بعيد ميلاد شقيقته بعد وفاة دلال عبد العزيز، وتجاهله لرسائل العزاء التي تنشرها زوجته إيمي من وقت لاخر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتخفى الرداد عند دخوله لمكان الحفل، حيث لم ينتبه أحد من المراسلين أو المصورين لوجوده، وتسلم درعي التكريم وغادر المكان من أحد الأبواب الخلفية.