شاهد .. فنان مصري يفجر مفاجأة ويعترف بمعاشرة هيفاء وهبي بالصور والأدلة..اتفرج

انت الان تتابع خبر فنان مصري يفجر مفاجأة ويعترف بمعاشرة هيفاء وهبي بالصور والأدلة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 01:30 مساءً | (محمود الأديب)

تصدر هاشتاج هيفاء وهبى الترند، على موقع “تويتر” بعد تصريحات صادمة من الفنان المصري محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبى السابق، التي كشف بها عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بهيفاء، حيث أكد انها كانت تعيش معه في بيت واحد وكان يعاملها معاملة الأزواج نظرا لكونها كانت زوجته.

وأثارت تصريحات الوزيري الكثير من الجدل خاصة بعد نفي هيفاء وهبى زواجها منه.

وإنقسم الجمهور بين مؤيد لها مطالبا القضاء باسترجاع حقها من “وزيري” الذي سلب منها 62 مليون جنيه، والقسم الآخر هاجم هيفاء وهبي كونها لم تنفي العلاقة مع الفنان المصري لكنها نفت الزواج.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، أكد الوزيري في وقت سابق أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم “أشباح أوروبا”، قائلا “تفاجأت برحيلها قبل استكمال الفيلم، ولا تريد السفر لأوروبا”، وتابع انهما كانا يعيشا في نفس المنزل، بعدها طلبت السفر إلى الخارج، وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميا”، وأضاف الوزيري انه يمتلك الأدلة على زواجه من هيفاء وهبي وهي "قسيمة الزواج”، وحدث هذا الزواج قبل ان يقال عنه انه مدير أعمالها.

ويذكر ان الفنانة هيفاء وهبي قد رفعت قضية ضد وزيري بسبب استيلائه على فليتها المسجلة باسم شقيقتها ويقيم فيها، كما أن المأمور الذي ذهب لإثبات الحالة تراجع عن ذلك دون سبب.