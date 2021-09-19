شاهد .. بحركات إغراء مُتعمدة.. دنيا بطمة تباعد بين ساقيها في مشهد صارخ .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بحركات إغراء مُتعمدة.. دنيا بطمة تباعد بين ساقيها في مشهد صارخ .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 03:00 مساءً | (ميس محمد)

حرصت دنيا بطمة مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام“، لتكن دائما التواصل معهم.

وبدت دنيا بطمة بإطلالة صيفية عصرية، تميل للأحشتام على غير عادتها، مرتديه فستانا طويلا، فضفاضا، بأكمام واسعه، مصمم من قماش ناعم مزركش ببعض رسومات الزهور ذات الألوان الزاهية، أتسم بشراشيب طويله ناعمة باللون البيج من اسفل، فيما انتعلت سليبر مصمم من قماش الخوص الناعم.

وأكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الذهبية لافتة التصميم كعادتها، وارتدت نظارة شمس ضخمة على حرف DG، تناغمت مع ملامحها المتغييرة، وهو ما استحسنه متابعيها بعدما تميزت صورها بالحشمة الى حد ما عكس ما دأبت عليه مؤخرا من العري والاثارة.

وكانت دنيا قد أحدثت موجة من الجدل بين الجمهور، بعدما شاركت صُور لها من العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة زوجها وابنتيها و شقيقتها وزوجها وباقي أفراد الأسرة.

و ظهرت دنيا بشورت قصير جدا لدرجة أنها عندما جلست على الكرسي بدت وكأنها لا ترتدي أي ملابس.