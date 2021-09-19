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الوحش حضر – اتفرج رانيا يوسف في وصلة رقص ساخنة

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”. وظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض”.

من ناحية أخرى شاركت “رانيا” في بطولة مسلسل “الحرامي” الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل “الحرامي” 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.



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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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