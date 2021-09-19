شاهد .. نسرين طافش تفاجئ جمهورها بفستان أسود قصير يكشف مابين فخذيها بكل وقاحة ..اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفاجئ جمهورها بفستان أسود قصير يكشف مابين فخذيها بكل وقاحة ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 06:30 مساءً | (ميس محمد)

من جديد، أعاد جمهور ومحبي النجمة الصاعدة نسرين طافش نشر صورة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت الفنانة قد التقطها وهي ترتدي الفستان الأسود.

محبي الفنانة تفاعلوا مع الصور التي ارتدت فيها الفنانة نسرين طافش الفستان الأسود والذي كان قصيراً وعبروا عن اعجابهم بها وبالموضة التي تواكبها على الدوام.

كما ان للفنانة قاعدة جماهيرية كبيرة جداً وبعود ذلك الى انها دائمة التفاعل والتواصل معهم من خلال الاطلالات التي تتميز بها واخبار الجمهور بكل ما هو جديد عنها.

الا ان الفستان القصير اثار ردود فعل ليست بالإيجابية والتي عاتبت الفنانة بسبب الفستان الجريء على حد وصفهم.

ورصدت السوسنة عدد من تعليقات المشاهير والنجوم والمصممين التي اثنت على الموضة التي تواكبها الفنانة ومنها الفنانة الشهيرة دنيا عبدالعزيز التي وصفت الفنانة نسرين طافش بالقمر.

اما الشيف الشهير محمودا فرنجية والذي يتابعه اكثر من مليون شخص عبر حسابه الشخصي على فيسبوك فقد أشار في تعليقه على جمالية الصورة من خلال وضع عدد من الملصقات.

ومن ناحية أخرى، رصدت السوسنة تعليقاُ للممثل الصاعد ريان جيلر والذي يتابعه اكثر من مليون ونصف عبر انستغرام.