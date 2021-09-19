شاهد .. مجرم وناكر للجميل.. لماذا وجهت دلال عبد العزيز هذه الكلمات القاسية لـ حسن الرداد

انت الان تتابع خبر مجرم وناكر للجميل.. لماذا وجهت دلال عبد العزيز هذه الكلمات القاسية لـ حسن الرداد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 07:30 مساءً | (ميس محمد)

دلال عبد العزيز، فنانة مصرية زوجة الفنان الراحل سمير غانم ولديه منه ابناتان هما دنيا وايمي سمير غانم، تربطها بحسن الرداد قرابة قوية وذلك لزواجة بابنتها ايمي سمير غانم.

وفي لقاء تلفزيوني جمع بين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحسن الرداد من ضمن الحوارات التي كان في اللقاء قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لزوج ابنتها حسن الرداد مجرم وناكر للجميل.

وكانت تلك الكلمات بعد قال الفنان حسن الرداد، :" إيمي لو طبخت هتعمل اكل حلو، ولو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو برده".

وقالت الفنانة دلال عبد العزيز ساخرة:" حسن مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر"، مضيفة:" أنا مليش في المطبخ وابنتي دنيا بتعرف تطبخ ولكن إيمي مبتعرفش تطبخ".

وأضافت دلال عبد العزيز:" حسن الرداد شخص جميل وابن ناس طيبين وأنا اللي عرفته على ابنتي إيمي، ودخل قلبي وحبيته وهو فنان ممتاز".

ويُشار إلى أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز توفيت السبت 7 أغسطس 2021، متأثرة بمضاعفات اصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها الأمر الذي تسبب بوفاتها جراء ضعف شديد في القدرة على التنفس.