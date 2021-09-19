شاهد .. الراقصة صافيناز تغلب رانيا يوسف بفيديو جرئ ومثير يغضب الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تغلب رانيا يوسف بفيديو جرئ ومثير يغضب الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 09:00 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الراقصة المثيرة للجد صافيناز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها برفقة الفنان الشاب رامي دياب داخل حمام السباحة في إحدى الفيلات الخاصة وهو يضع في إصبعها خاتم الخطوبة وهي ترتدي الأبيض، وعلقت صافيناز على الفيديو قائلة: “قريبًا هنقول مبروك”.

ومن جانبه نشر رامي دياب عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو قال فيه إن هناك مفاجأة يحضر لها الفترة الحالية وستكون مغامرة تعود بالنفع عليه أو الضر في أشارة منه الى صافيناز، ونشر ستوري أخرى قال فيها لمتابعيه: “مين مستني المفاجأة”، كما نشر رامي دياب مقطع فيديو على فيس بوك وهو نفس المقطع الذي نشرته صافيناز، وعلق قائلاً:”طب مفيش مبروك طيب”.

وأثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد فيديو صافيناز وأنباء خطبتها، وفسر عدد من رواد مواقع التواصل الأمر على أنه خطبة رسمية بين صافيناز و رامي دياب، فيما قال آخرون أن الفيديو مجرد دعاية لعمل فني أو تعاون بين الثنائي.