شاهد .. هل تذكرون سميرة حبيبة سعيد في مسلسل الحاج متولي.. هكذا أصبحت الآن والصدمة في سبب ابتعادها عن الفن ؟

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سميرة حبيبة سعيد في مسلسل الحاج متولي.. هكذا أصبحت الآن والصدمة في سبب ابتعادها عن الفن ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/19 الساعة 10:30 مساءً | (ميس محمد)

مطلع هذا العام أكملت الفنانة نورهان عامها الـ39، فهي من مواليد 15 يناير 1982 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1996.

وقد شاركت نورهان في بطولة عدة مسلسلات هامة منها عائلة الحاج متولي بدور سميرة حبيبة سعيد وكذا سوق العصر والعصيان وهبة رجل الغراب.

توقع الكثير من النقاد لنورهان مستقبل فني ناجح ولكنها فاجأت الجميع بزواجها من الشاعر ابراهيم عبد الفتاح وانجابها طفل ولكن بعد سنوات انفصلت عنه وعادت للفن.

نورهان حاصلة على شهادة من كلية الآداب من جامعة الإسكندرية، وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1994 عن طريق الصدفة عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات وقد قرر تقديمها ومساعدتها في بدء مشوارها الفني.