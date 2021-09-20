شاهد .. بطل مسلسل رشاش.. تزوج فنانة شهيرة سراً والمفاجأة في ديانتها!

انت الان تتابع خبر بطل مسلسل رشاش.. تزوج فنانة شهيرة سراً والمفاجأة في ديانتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 12:30 صباحاً | (ميس محمد)

كسر الفنان السعودي يعقوب الفرحان بطل مسلسل رشاش المتعارف عليه عند زواجه من الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، مسيحية الديانة.

واحتفل يعقوب وليلى بزفافهما عام 2012، مدنيًا في بداية الأمر حيث أن ليلى مسيحية الديانة ولكنه كشف أنه وثق زواجه منها في الامارات شرعيًا.

وكشف يعقوب عن زواجه من ليلى إسكندر عام 2015 بعد عامين من زواجهما السري، معلناً وقتها عن استيائه من اعتراض البعض على هذه الزيجة نظراً لاختلاف الديانة والجنسية.

وكانت ليلى اسكندر قد فاجأت الجمهور أوائل سبتمبر 2020 بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها النجم السعودي يعقوب الفرحان، غير أنهما أعلنا لاحقاً رجوعهما عن الانفصال وذلك من خلال فيديو عبر "سناب شات" نشرته النجمة اللبنانية التي حصلت مؤخراً على الجنسية السعودية كزوجة مواطن بعد مرور أسبوع واحد فقط.

وقد حصلت النجمة اللبنانية مؤخراً على الجنسية السعودية كزوجة مواطن، كونها قد تزوجت الفنان يعقوب الفرحان عام 2012 في الإمارات بسبب ديانة الزوجة التي كانت تعتنق المسيحية وقتها، قبل أن تشهر إسلامها وتنجب ابنهما الوحيد يوسف.

ولم يفوت الثنائي ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان فرصة إلا وأعربا عن حبهما لبعض، وفي عام 2018 رزقا بابنهما الوحيد يوسف.

وفي مطلع عام 2020، نالت ليلى إسكندر الجنسية السعودية، حيث تم تداول فيديو بكثافة لرد فعلها لحظة إعلامها بالخبر، وكانت الفنانة اللبنانية تظن أنها مدعوة لتناول وجبة الإفطار لدى صديقها.

لكن فوجئت ليلى إسكندر بأن صديقها يخرج وثيقة هويتها السعودية بعد منحها الجنسية كزوجة مواطن بقرار من وزير الداخلية السعودي، وذلك بعد مرور بضع سنوات على زواجها من الفنان السعودي يعقوب الفرحان وإنجابها لطفلهما الوحيد يوسف واختيارها الإقامة بصفة دائمة في المملكة.

يذكر أن ليلى اسكندر فنانة لبنانية بدأت حياتها الفنية عام 2013 ، بعد مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع ستار أكاديمي الموسم الأول وشاركت في العديد من المهرجات الغنائية وشاركت في مسرحيات في لبنان