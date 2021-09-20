شاهد .. أسرار صادمة عن ابنة ياسمين صبري التي اخفتها عن الانظار بعد أن تخلت عنها تمامًا لأجل عيون ابو هشيمة .. لن تصدق جمالها ؟

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة عن ابنة ياسمين صبري التي اخفتها عن الانظار بعد أن تخلت عنها تمامًا لأجل عيون ابو هشيمة .. لن تصدق جمالها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 01:30 صباحاً | (ميس محمد)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة ياسمين صبري برفقة طفلة صغيرة، وعلى الفور انتشرت تلك الصور على نطاق واسع مؤكدين أن تلك الطفلة ابنتها من زوجها الأول وتركتها من أجل الفن والشهرة.

حيث أن الفنانة ياسمين ثبري كانت متزوجة من طبيب قبل أن تتزوج من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وكان يعمل طبيبا ويدعى “محمد” ولكن وقع الانفصال بسبب وجود مشكلات عديدة بينهما

تداولت عدد من الأنباء عن وجود طفلة للفنانة ياسمين صبري، ولكنها فضلت أن تتركها وانكرت وجودها تماما بحثا عن الشهرة والفن وخوض مجال التمثيل، بالرغم من أنها صرحت من قبل على عدم وجود أولاد لديها.

أسرار لا تعرفها عن ابنة ياسمين صبري

انفصلت عن زوجها الأول وطفلها في سن العامين.

تركتها مع والدتها.

ولدت ابنتها عام 2015 عقب انتهاء تصويرها لمسلسل “طريقي”.

بسمة وهبة طالبتها بالتفكير كثيرا قبل الانفصال ولكنها رفضت.

ولكن لم يتم التأكيد حتى الأن من حقيقة تلك الطفلة