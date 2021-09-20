شاهد .. فنانة مغربية شهيرة تثير جمهورها بصور تخطت بها جراءة دنيا بطمة واظهرت مناطق لا تكشف.. اتفرج

انت الان تتابع خبر فنانة مغربية شهيرة تثير جمهورها بصور تخطت بها جراءة دنيا بطمة واظهرت مناطق لا تكشف.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 02:00 صباحاً | (ميس محمد)

على خطى بعض “الفنانات” المغربيات، أثارت الفنانة المغربية دعاء اليحياوي جدلا واسعا، وذلك بسبب أحدث منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.



وكانت خريجة الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، دعاء اليحياوي قد أطلت على متابعيها بإطلالتين مثيرتين، الأمر الذي عرضها لهجوم وانتقاد واسعين وجرى اتهامها بالعري والجرأة.

ومن أبرز التعليقات التي انصبت في هذا الإطار :”قربتي تخرجي عريانة”، “كارثثة الله يهديك علبالنا عندك لطاي وعلبالنا بلي عايشة مي السترة مليحة قريب تتعراو طول”، “عيقتيييييييييي”، “مالهم كاملين تبهدلو واش كين شي تشلنج شكون تعري كتر”، “على قلة الحوليج”، “كلشي بغا يولي بحال كايلي مالكم على حالتكم، حنا راه مسلمين ماشي ديال داك شي الله يهدينا ويهديكم”، “عيقتي ولله يسحاب لك راسك عايشة في أمريكا راك مسلمة زعما والإسلام هذا ماشي لباسو وانتي عااارفة هاذ الشي ولكن كديري راسك جذبة”، ” مابقى ليك والو وتحيديهم”، “زدتي فيه شوية”، “دعاء انا بحبك وكنت من أكثر المتابعين لك فى ذا فويس بس يا ريت ما تلبسي شئ متل كدا عشان حرام وانتي بنت ناس ما بيليق بيكى التعرى”.

يشار أنه جرى لاحقا تداول إطلالتي دعاء اليحياوي على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، وسط انتقاد متابعي هذه الصفحات للباس دعاء، الذي جرى وصفه بالفاضح.