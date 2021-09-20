شاهد .. حسن الرداد يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة أبكت الجمهور بشأن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم للفن .. ماذا قال؟

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة أبكت الجمهور بشأن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم للفن .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 05:30 صباحاً | (ميس محمد)

بينما كان الجميع ينتظر ظهور الفنانتين دنيا وإيمي للعلن لأول مرة بعد وفاة والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز، فوجئ الحاضرون والنجوم في مهرجان الفضائيات العربية يوم أمس السبت بتغيب الفنانتين عن الحفل.

وحضر حسن الرداد نيابة عن زوجته إيمي وعن شقيقتها دنيا وتسلم جائزة سمير ودلال، وكشف أسباب غياب الفنانتين.

وقال الرداد أثناء التكريم، “أبلغ اعتذار إيمي ودنيا اللي ما قدروش يكونوا معانا، وبيوصلوا شكرهم وامتنانهم عن التكريم، كنت أتمنى الحضور اليوم ويكون أستاذ سمير غانم ومدام دلال عبدالعزيز يستلموا الجائزة وأكون جالس وسطكم”.

هل ستعتزلان الفن

وتابع الرداد: “الحمدلله على كل شئ، حمايا العزيز أستاذ سمير غانم وحماتي وأمي مدام دلال عبدالعزيز، هما نموذجا للفنان الذي أتمنى الوصول مثلهم، وأتمنى أن أصبح في مكانتهما في قلوب الناس”.

وأضاف :” بقابل ناس في الشارع وبحس بخوفهم وحبهم وسؤالهم دايمًا عن إيمي ودنيا”.

وأكد الرداد :” إيمي ودنيا أن شا الله بدعمكم يرجعوا تاني لشغلهم ويكملوا مسيرة أهلهم العظيمة اللي كلنا فخورين بيها”، في إشارة إلى إمكانية استئنافهما نشاطهما الفني بعد شائعات اعتزالهما للفن.

وفي وقت سابق، كتب حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته».

وأضاف: «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس»، متابعًا: «إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها».