شاهد .. مفاجأة غير متوقعة .. والد رهف القنون مسؤول كبير في السعودية وشغل منصب محافظ محافظة | تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة .. والد رهف القنون مسؤول كبير في السعودية وشغل منصب محافظ محافظة | تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 06:30 صباحاً | (ميس محمد)

تعتبر رهف القنون فتاة سعودية اثارت قضيتها الرأي العام في المملكة العربية السعودية، ومفاد هذه القضية أن الفتاة هربت من أسرتها والتي كانت مقيمة معهم في دولة الكويت، حيث هربت الفتاة إلى تايلند وتتدعي بأنها هربت بسبب التعنيف الأسري التي كانت تتعرض له، والجدير بالذكر أن والد رهف يعمل في مكانة مرموقة بالمملكة، الأمر الذي دعا العديد من المتابعين للقضية من البحث والتعرف على من هو والد رهف القنون.

من هي رهف القنون ؟

هي فتاة سعودية ولدت في عام 2000 في منطقة الحائل بالمملكة العربية السعودية، والتي عاشت وترعرعت فيها لغاية السن التاسع عشر، وانتشر اسم رهف القنون في مواقع التواصل الاجتماعي، واحدثت قضيتها ضجة كبيرة في المملكة السعودية وأصبحت قضية رأي عام، فقد هربت رهف من أسرتها المقيمة في دولة الكويت بسبب أنها كانت تتعرض للعنف الاسري، وحرمان أهلها دخولها الجامعة التي تريد الدراسة بها، ويذكر أيضاً ان أخاها قام بحبسها في المنزل لمدة شهرين وكان ذلك بمساعدة أبيها والذي يعمل في منصب مرموق في المملكة السعودية.

من هو والد رهف القنون

يعتبر محمد القنون الشمري هو والد رهف، حيث يعمل في منصب محافظ منطقة السليمي في مدينة حائل بالسعودية، وقد تعرض محمد القنون لكثير من الهجوم والانتقادات بسبب قضية ابنته التي اثارات ضجة في السعودية، والجدير بالذكر أن محمد القنون تميز خلال فترة عمله كمحافظ بأنه شخص جيد وذو أخلاق عالية ومتواضع، وكان دائماً يساعد الفقراء والمساكين، ولكن بعد القضية التي اثارت الرأي العام بالمملكة السعودية بسبب ابنته رهف وما نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت اخبار بوفاة مجمد القنون بأزمة قلبية بسبب تلك القضية ولا زالت أخبار الوفاة غير مؤكدة.

من هو زوج رهف القنون

قامت رهف القنون بالزواج من لاعب كرة السلة المشهور لوفولو اندي، حيث يعتبر اللاعب من مواليد دولة الكنغو في قارة افريقيا، وانتقل إلى كندا ليلعب كرة السلة ويصبح أحد المحترفين فيها، وقابل لوفولو اندي رهف القنون في كندا وتزوجا، وانجب رهف طفلة اسمتها ريتا، وفي يوم من الأيام تركت رهف ابنتها واخبرت زوجها أنها لا تريدهم، الأمر الذى أصاب لوفولو بالدهشة ودعاه ان يقوم بفحص DNA ، وبعد أن ظهرت النتائج كانت الصدمة، حيث أظهرت النتائج أن ريتا ليست ابنة لوفولو اندي، الأمر الذى دعا وسائل الاعلام السعودية تنتقد فيه رهف وما فعلته.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على من هو والد رهف القنون، كما تعرفنا على من هي رهف القنون، وتعرفنا أيضاً على من هو زوج رهف القنون.