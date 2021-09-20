شاهد .. نسرين طافش كشفت من فوق وغطّت من تحت في أحدث ظهور جريء!.. اتفرج (صور جريئة)

انت الان تتابع خبر نسرين طافش كشفت من فوق وغطّت من تحت في أحدث ظهور جريء!.. اتفرج (صور جريئة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 08:00 صباحاً | (ميس محمد)

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش امس السبت في مهرجان الفضائيات العربية لتوزيع جوائز في القاهرة.

وظهرت الفنانة نسرين طافش في الحفل بإطلالة ابهرت الجميع كعادتها مرتدية فستان باللون الذهبي الجذاب مكشوف الاكتاف وتزينت بإكسسوارات وتسريحة شعر نصف مرفوعة زادتها جمالا فوق جمالها.

حيث نشرت نسرين طافش صور إطلالتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة أخرى ، فاجأت نسرين طافش جمهورها مؤخرا بإعلانها عن عملها الجديد لصيف 2021 الذي سيجمعها بالفنان المصري خالد سليم بفيلم " في القلب " وبدأت بتصوير مشاهد الفيلم في القاهرة قبل عدة اشهر ولم تصرح بعد بموعد اطلاق فيلمها الجديد والذي يعد التجربة الثانية لها بالسينما المصرية.