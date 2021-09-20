شاهد .. ظهور جديد  للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى .. تغير في ملامحها بشكل مرعب وكبير (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر ظهور جديد للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى .. تغير في ملامحها بشكل مرعب وكبير (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 08:30 صباحاً | (ميس محمد)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى التي كانت تتلقى فيه العلاج في سويسرا.

في الصورة ظهرت ياسمين وهي تبتسم لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وهي برفقة زوجها أحمد العوضي وشخصين آخرين.

حيث كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ في وقت سابق عن أنها تحسنت بعد أزمتها الصحية الأخيرة، بهذا الفيديو بعد ان نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأظهرت ياسمين في الفيديو غرفتها في المستشفى التي كانت تتلقى علاجها فيها، مع أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ "​هنغني كمان وكمان​".

ووجهت رسالة للمتابعين من خلال تعليق قالت فيه: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله انا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو ".

وتابعت عبد العزيز: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا ..

وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله ...".

وشكرت برسالتها الجمهور قائلة: "كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".