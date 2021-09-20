شاهد .. قبل وفاتها.. هكذا ظهرت نجمة الرقص الشرقي تهز منحنياتها بجرأة شديدة وبوضع مخل (فيديو)

انت الان تتابع خبر قبل وفاتها.. هكذا ظهرت نجمة الرقص الشرقي تهز منحنياتها بجرأة شديدة وبوضع مخل (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 09:30 صباحاً | (ميس محمد)

تداول عدد من الناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي، آخر مقطع فيديو شاركت به، صاحبة ألقاب "نجمة الرقص الشرقي" و "حورية الرقص" وغيرهما من الألقاب، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، قبل أيام قليلة من وفاتها.

وعبروا عن حزنهم البالغ، وجميع اللبنانيين وكافة جمهورها في الوطن العربي، بحلول اول أعياد الأضحى المبارك، بدونها. مشيرين إلى أنها توفيت وهي في قمة العطاء والحيوية.

وظهرت نجمة الرقص الشرقي ناريمان عبود، في مقطع الفيديو وهي ترقص بجرأة شديدة، في آخر حفل أحيته في بيروت.

وجاء نشرها للفيديو المتداول عقب نشرها لصورة لها في 18 نوفمبر الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" معلقة عليها بالقول: "مساكم صفاء وهدوء"، لتودع جمهورها بعد ذلك وترحل إلى بارئها.

وكانت حورية الرقص الشرقي ناريمان عبود، قد توفيت في 13 فبراير الماضي، جراء إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 57 عامًا، مما شكل صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور في لبنان خاصة والوطن العربي عامة.

والمطربة والراقصة ناريمان عبود، هي زوجة الموسيقار اللبناني وسام الأمير، واسمها الحقيقي ماري طانيوس، وبدأت حياتها الفنية كراقصة استعراضية في عام 1987، وقررت الاعتزال منذ سنوات عدة للتفرغ لأسرتها.

تضحيتها

الراقصة والفنانة الراحلة، أكدت في أحد البرامج التلفزيونية، إنها ضحت بفنها من أجل عائلتها وتربية طفليها، وفي عام 2016 تحديدًا عادت للرقص مجددًا، بعد أن أصبحا ابنيها في سن الشباب.