شاهد .. اتفرج صور رانيا يوسف في رحلة خاصة على يخت لثري عربي والجمهور ينسفها بتعليق دمرها !!

انت الان تتابع خبر اتفرج صور رانيا يوسف في رحلة خاصة على يخت لثري عربي والجمهور ينسفها بتعليق دمرها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 10:00 صباحاً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة المصرية الشهيرة والمثيرة للجدل، رانيا يوسف، صورة لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وظهرت رانيا يوسف في الصورة على متن يخت مرتدية مايوه أحمر اللون، وحاولت أن تغطيه بالكاش مايوه، لكن طريقة التقاط الصورة والهواء لم يساعداها على ذلك، ما جعل المايوه يظهر، وهذا ما أثار الجدل بين المتابعين .

وعلق رانيا على الصورة : “صباح الجمال”.

هي ممثلة مصرية، ولدت في 1 ديسمبر 1973 وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

وبدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997م.

كما وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية، حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

كما وقدمت تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، حيث قدمت من الأفلام مثل “هو في كده” و”ريجاتا”؛ ومن المسلسلات مثل و”موجة حارة” و”نيران صديقة” و”السبع وصايا” و”عيون القلب”

كما وتزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال “طارق عزب” الذي انفصلت عنه سنة 2018. لديها ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول محمد مختار.