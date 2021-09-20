شاهد .. جيران الراحل سمير غانم يصدمون الجميع ويكشفون اشياء كان يقوم بها سراً عن زوجته وبناته!!

انت الان تتابع خبر جيران الراحل سمير غانم يصدمون الجميع ويكشفون اشياء كان يقوم بها سراً عن زوجته وبناته!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

عقب وفاة الفنان الكبير سمير غانم في مايو الماضي شهد له عدد من جيرانه بكرمه وعطائه خصوصاً مع الفقراء والمحتاجين.

وروت الفنانة القديرة نبيلة عبيد مواقف انسانية للفنان الراحل سمير غانم الذي تسكن معه في نفس العمارة منذ سنوات طويلة.أوضحت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تسكن بنفس العقار الذي يسكن فيه كل من الفنان الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، منذ سنوات طويلة، موضحة أن الفارق بينهم 3 أدوار فقط .

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد بأن الفنان الراحل كان خَيِّرًا لدرجة كبيرة، فقد كانت ترى بعضا من الأشخاص يترددون على العقار الذي يسكنان فيه، ليقدم لهمآ بعض المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن سمير غانم كان صديقها منذ سنوات طويلة، حيث شاركها فى فيلم “وسقطت في بحر العسل”، لتجمعهما صداقة بعد ذلك، وقد كانت حريصة على حضور مسرحياته بشكل دائم، بالإضافة إلى الجلسات التي كانت تجمعهما من حين لآخر، مؤكدة أنه كان شخصا ودودا، ويعطي كل النصائح بـ"خفة ظل".آ شهادة حارس العمارة

وكان حارس العقار الذي يسكن به النجم الكبير الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أكد أن النجم الراحل كان لديه كشف به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغ من المال، وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.

اشتهر سمير غانم الذي لقب بملك الكوميديا وصانع البهجة اشتهر بتقديم شخصيات مثل "فطوطة، سمورة" في الفوازير الشهيرة، و"مسعود" في مسرحية "المتزوجون"، و"ميزو" في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، و"جودة" في "كابتن جودة" وغيرها من الأعمال التي حفرت اسمه في تاريخ الفن المصري والذي بدأه فترة ستينات القرن الماضي.آ

وصية دلال عبد العزيزآ كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن وصية غير معلنة أوصت بها الفنانة دلال عبدالعزيز ابنتيها دنيا وإيمي قبل وفاتها.

وقالت نشوى مصطفى إن دلال عبدالعزيز أوصت أثناء مرضها ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم خلال بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص المحتاجين.

وعلقت نشوى مصطفى: ""كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة، عشمنا في أن يرحمها لله ويغفر لها ويرزقها الجنة".

وقبل وفاة الفنانة دلال عبد العزيز كشف عدد من جيرانها عن تخصيصها رواتب شهرية لبعض الفقراؤ والمحتاجين.

وقالت جارة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، لـ «الوطن»: «هي كريمة أوي أوي، أنا ممكن بتكلم عن مامتي، مفيش حد يقدر يتكلم عليها كلمة غير إنها ربنا يشفيها بدعوات الناس، لأن الناس كلها بتحبها».وأضاف أحد الجيران: «أستاذ سمير بدأها، وهو لو مش فاضي هي بتكملها، فيه أظرف بتيجي مرتبات شهري هنا، لناس كتير من برا البرج، ومع العمال هنا سواء نظافة أو أمن، صراحة ربنا يبارك لهم، وعمل الخير هو اللي هيفضل ليهم، أي حد مننا بيرشح فلان حالته مش مظبوطة الناس مش بتتأخر وبتحط اسمهم في الكشف وبينزلهم كشف كل شهر».

وواصل: «لما كانوا الاتنين في المستشفى كانت بنتها بتيجي وتنزل الأظرف للناس المستحقة ودة طبعا بتوجيه من مدام دلال، ربنا يشفيها ويطلعها بالسلامة، وترجعي بيتك، البرج مضلم من غيركم».

وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز في 7 من الشهر الجاري، بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد بعد مرور نحوآ 3 أشهر على وفاة الفنان سمير غانم بالوباء ذاته.