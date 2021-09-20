شاهد .. في مشهد إغراء.. نسرين طافش بدون حمالة صدر والجمهور يفقد الوعي

انت الان تتابع خبر في مشهد إغراء.. نسرين طافش بدون حمالة صدر والجمهور يفقد الوعي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 07:30 مساءً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها التي يتجاوز متابعوها 8 ملايين شخص على انستجرام صورة مثيرة.

وظهرت طافش مرتدية بنطال جينز مع فانيلا قصيرة من دون حمالة صدر كشفت فيها عن بطنها وصدرها.

وعقب دقائق من نشر صورتها الجديدة انهالت تعليقات المتابعين الذين تغزل غالبيتهم بجمالها فيما تلقت انتقادات من بعض المتابعين بسبب جرأتها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل ختم النمر برفقة النجم أحمد صلاح حسني وميرهان حسين واسلام جمال فيما بدأت مؤخرا في تصوير مسلسل “الوجه الآخر” الذي يشاركها بطولته الفنان ماجد المصري.