شاهد .. مفاجأة مدوية هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة ياسمين صبري والذي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها أبو هشيمة!!

انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة ياسمين صبري والذي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها أبو هشيمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 08:00 مساءً | (ميس محمد)

ياسمين صبري ممثلة مصرية عُرفت بجمالها وأناقتها. بدأت مسيرتها في عام 2013 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية من أهمها مسلسل الحصان الأسود وفيلم جحيم في الهند.

بالرغم من أن طموحها الأول كان أن تصبح إعلامية ناجحة وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حيث عملت في البداية كمراسلة لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية.

بالإضافة إلى موهبتها التي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية فقد ساعدها جمالها كثيرًا في تحقيق هذه الشهرة كما تمَّ تصنيفها من بين أجمل مئة امرأة في العالم لعام 2017. تُعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة.

من هي ياسمين صبري

هي ياسمين أشرف صبري، واسم الشهرة "ياسمين صبري"، ولدت في تاريخ 21 يناير 1988م ،ومحل الميلاد: الاسكندرية – جمهورية مصر العربية، من اب وام مصريين، اسم الاب "أشرف صبري"، اسم الام "نسرين"، مسلمة، بدات نشاطها الفني في 2013 – الآن.

لها ابنه واحده، من اشهر أفلامها "ليلة هنا وسرور" و أشهر مسلسلاتها "فرصة تانية".