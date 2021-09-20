شاهد .. بلا ملابس من تحت ولدتها أمها.. دنيا بطمة تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بلا ملابس من تحت ولدتها أمها.. دنيا بطمة تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

نشرت المغنية المغربية دنيا بطمة مجموعة صورة لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، في فستان جريء تقف به امام مسبح وبحركات مثيرة.

وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة صيفية وهي بجوار حمام السباحة، حيث ارتدت توب قصير، باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج هادئ.

وعلقت “دنيا” على الصور قائلة: “الوحدة خير من جليس السوء من الأفضل أن تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته”، مما فتح الباب أمام التؤويلات عن الشخص المقصود من كلام بطمة..!!

وما لا يعرفه الكثير أن دنيا مرت بالعديد من التقلبات في حياتها الشخصية بعد زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، والد حلا الترك المغنية الشابة الشهيرة، واتهامها من قبل في قضية تشهير المعروفة إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي”.