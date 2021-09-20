شاهد .. سقوط ملابس جورجينا صديقة رونالدو دون ان تشعر وظهور مناطق حساسة من جسمها .. (اتفرج)

انت الان تتابع خبر سقوط ملابس جورجينا صديقة رونالدو دون ان تشعر وظهور مناطق حساسة من جسمها .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/20 الساعة 10:30 مساءً | (محمود الأديب)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغيز​ على الصفحات الداعمة لها ظهرت فيها بموقف لا تحسد عليه.



وفي التفاصيل فان الصورة ليست جديدة الا انها رصدت لحظة وصول جورجينا الى السجادة الحمراء الخاصة باحد المهرجانات ولأن فستانها ضيق خصوصا على منطقة الصدر سقط قليلا عنها فحاولت ان ترفعه بيدها كما هو واضح في الصورة خوفا من ان يسقط بالكامل وتتحول الى مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني فيها جـــورجينا بسبب ضيق فساتينها عليها خصوصا في الجزء العلوي منها.