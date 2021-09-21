شاهد .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 12:30 صباحاً | (ميس محمد) شاركت مصممة ألازياء والمغنية مغربية بسمة بوسيل صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي عبر إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها . وظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة جداً حيث أرتدت فستان فاضح وقصير كشف فخذيها ومنطقتها الحساسة . وقد أثارت بوسيل غضب الجمهور بهذه الصور .