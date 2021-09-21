شاهد .. شمس الكويتية تعري فخذيها بطريقة مغرية خلال جلسة تصوير فاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تعري فخذيها بطريقة مغرية خلال جلسة تصوير فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت فيها بإطلالة جرية، وهي تجلس على الكنبة مرتدية فستان طويل أسود لامع، بفتحة طويلة كشفت فيها عن فخذيها بطريقة صادمة، مع كعب عالي، ووضعت مكياج صارخ زاد من سحر إطلالتها، مع اكسسوارات فخمة، وعلقت على الصورة: "يُزهر الإنسان مع الشخص الصحيح".

تفاعل المتابعون مع صورة شمس الكويتية، وتغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، وانهالت عليها التعليقات بين كلمات الإعجاب، وبين الانتقادات بسبب ظهورها الجريئ، ومن بين التعليقات التي فجرت الردود، كانت لمتابع كويتي، يسمي نفسه "كويتي أصيل"، وكتب: "أفخاذك جميلة لكن تصير أجمل لو تغطيهن وتحتشمي، وصورتك مخجلة اساءت للنساء الخليجيات"، ولاقى هذا التعليق الكثير من الضجة بين المتابعين، فمنهم من أيد كلامه، وأكدوا انه هذه الاطلالات تسيئ لصورة المرأة الخليجية، ومنهم من انتقده وطالبه بالغاء متابعة الفنانة شمس اذا كان يشعر بالخجل من صورها.

هذا وكانت قد اثارت شمس الكويتية الجدل مؤخرا بسبب تغيير ملامحها وانتفاخ شفاهها، ما جعلها تخرج عن صمتها، وظهرت في مقطع فيديو على سناب شات وأكدت أن سبب انتفاخ شفاهها هو استخدامها للفلتر الموجود بإحدى التطبيقات، مؤكدة ان جمالها طبيعي.