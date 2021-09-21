شاهد .. فيديو رقص مصطفى الآغا وزوجته الحسناء يثير جدلاً (اتفرج)

انت الان تتابع خبر فيديو رقص مصطفى الآغا وزوجته الحسناء يثير جدلاً (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشر الاعلامي السوري مصطفى الآغا مقطع فيديو، جمعه بزوجته الإعلامية مي الخطيب، خلال ممارستهما الرياضة، ما أثار جدلاً بين متابعيه.

ويظهر مصطفى الآغا في الفيديو وهو يرقص مع زوجته مي الخطيب على أنغام أغنية “الطلقة الروسية” للفنان أنس كريم .

ودائماً ما ينشر الإعلامي مصطفى الآغا فيديوهات يوثق من خلالها ممارسته وزوجته مي الخطيب الرياضة في منزلهما .

زوجة مصطفى الآغا و”قبلة” له

وسبق أن أثار الإعلامي السوري مصطفى الآغا جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو يجمعه بزوجته الإعلامية مي الخطيب، انتهى بطبعها قبلة على خده.

وظهر الآغا بالفيديو ممسكا بهاتفه ويوثق غيرة زوجته، التي أصرت على الذهاب معه لحظة مغادرته المنزل متجهاً إلى عمله.

وقال مصطفى الآغا: “كنت ذاهباً إلى العمل، وتفاجأت بزوجتي تقول لي إنها ذاهبة معي، ما رأيك أن تقدمي البرنامج بدلاً عني”.

وأجابت زوجته: “لا أريد، فقط أريد أن أبقى معك، هذه تقفيلات الخميس، هلا بالخميس، أريد أن أطبع لك الأحمر”.