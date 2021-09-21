شاهد .. اصحاب القلوب الضعيفه يمتنعون : شقيقة هيفاء وهبي تتصدر محركات البحث بدون لباسها الداخلي بوضعية صادمة...اتفرج

انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب الضعيفه يمتنعون : شقيقة هيفاء وهبي تتصدر محركات البحث بدون لباسها الداخلي بوضعية صادمة...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 05:00 صباحاً | (ميس محمد)

وظهرت رولا يموت في الصورة بإطلالة جاذبة جدا للمشاهد مرتدية ملابس مكشوفة باللون الأحمر وبوضعية ملفتة جدا اثناء جلوسها على الأرض وبدت ملامحها بشكل غريب ولافت.





حيث ظهرت ملامح رولا يموت في صورتها الأخير بشكل لافت جدا وتقدح شرارة باللون الأحمر تعبيرا على العزة والقوة ، كما اضافت تعليقا على الصورة قائلة " في عيون خلقت لنبوسها متل الفَمّ وفي عيون خلقت لنبكيها دَمّ " تفاعل الكثير من محبيها ومعجبيها على صورتها الأخيرة عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، مشيدين على المقولة التي ذكرتها في الصورة وعبروا عن حبهم الشديد لها واشتياقهم.من جهة أخرى ، دائما ما تتصدر رولا يموت محركات البحث بعد إطلالاتها الملفتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وكثيرا ما تشغل تفكير الكثير من النقاد بسبب جمهوريتها في الوطن العربي وعدد متابيعيها من البلدان المختلفة.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد إطلاقها عدة اغنيات استعراضية عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب