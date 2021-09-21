شاهد .. ابنة السعودية هند القحطاني ببنطلون ممزق من الخلف دون علمها.. (فيديو فاضح)

انت الان تتابع خبر ابنة السعودية هند القحطاني ببنطلون ممزق من الخلف دون علمها.. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 08:00 صباحاً | (ميس محمد)

خلال الساعات الماضية داول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو في صفحاتهم الخاصة أثار الجدل بين المتابعين.

رؤى ابنة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​هند القحطاني، كشفت من خلال الفيديو عن تمزق بنطالها من الخلف، وأنها ذهبت إلى مدرستها من دون علمها بالأمر.

وبالفيديو ظهرت شابة كشفت ردة فعلها الهيستيرية رؤى بعد أن أخبرتها.

هذا وتعرضت القحطاني لموجة انتقادات واسعة من قبل الجمهور، فقال متابع: "ما صدقوا راحو أميركا، في ناس عايشه هناك سنين محترمين وفي أعلى المناصب يشتغلون".

وقال شخص آخر: "البنت مازال فيها طفولة وبراءة والا ما قالت هالموضوع".

ويمتنع عن نشر الفيديو أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.

