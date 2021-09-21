شاهد .. آش العتيبي تثير نشوة الجمهور وتظهر ببنطال ضيق ملتصق بجسدها يكشف كل شي.. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر آش العتيبي تثير نشوة الجمهور وتظهر ببنطال ضيق ملتصق بجسدها يكشف كل شي.. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 11:30 صباحاً | (ميس محمد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لمودل آش وهي تستعرض مؤخرتها وهي ترتدي فيزون لحمي أظهرها وكأنها لا ترتدي شيئا، وارتدت عليه تيشيرت أبيض ضيق وسدلت شعرها، وجلست بطريقة مثيرة.

وكانت مودل آش قد نشرت هذه الصورة في وقت سابق عبر حسابها الخاص على انستغرام، ما صدمت المتابعين بإطلالتها الجريئة، وانهالت عليها الانتقادات والتعليقات المسيئة، وخاصة من المتابعين السعوديين الذين أكدوا ان مودل آش تجاوزت الحدود، ومن أبرز التعليقات التي فجرت الردود، تعليق لمتابع سعودي شعر بالغضب من ظهور مودل آش الجريئ فكتب: "السعودية بلد الأخلاق والإيمان، لكن مودل آش وشبيهاتها شوهن صورة السعودية، لذا يجب محاسبتها وسحب الجنسية السعودية منها"، لاقى هذا التعليق استحسان الكثير، وأيدوا كلامه مؤكدين على ضرورة ايقاف مودل اش عند حدها حفاظا على صورة السعودية وبناتها، بينما انتقده البعض واكدوا انه لا يحق لأحد الحكم على الآخر وسحب الجنسية منه.

يذكر أن مودل آش تثير الجدل بإستمرار وتتعمد إستفزاز منتقديها، لهذا تتعمد نشر صورها الجريئة التي تستعرض بها جسدها ومفاتنها بغرفة النوم، وعلى السرير، او بالفساتين التي تكشف بها عن صدرها وأفخاذها بطريقة خادشة حسب رأي البعض، كما اطلقت مودل آش، في وقت سابق تحذير للمتزوجات، وقالت في مقطع فيديو: "كل رجل يتمنى يتزوجني، وأولهم المتزوجين ، كلهم بدهم ياخذوني فوق زوجاتهم، وش فيها الشرع حلل أربع".