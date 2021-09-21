شاهد .. ماذا فعلت ياسمين صبري مع الشاب البرازيلي على شاطئ البحر؟ إعترافات محرجة من نجمة الشاشة المصرية (فيديو)

انت الان تتابع خبر ماذا فعلت ياسمين صبري مع الشاب البرازيلي على شاطئ البحر؟ إعترافات محرجة من نجمة الشاشة المصرية (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 12:00 مساءً | (ميس محمد)

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تعرضها لموقف محرج أثناء نزهتها على شاطئ البحر في مقاطعة "بالي" بإندونسيا.

وفي حوار سابق في برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس" على قناة dmc قالت النجمة ياسمين صبري أنها تخاف من عدسات الكاميرا وهوس المعجبين الذين ينتهكون خصوصية الشخص في كثيراً من الأوقات.

وأضافت ياسمين صبري أنها كانت في نزهة على البحر في "بالي" ولاحظت شخص يرفع الهاتف بوضعية التصوير، فخافت وتوجهت نحوه دون وعي، وسألته باللغة العربية "أنت تصورني؟"، لكنه لم يفهم كلامها، فظلت تردد عليه السؤال ظننا منها أنه عربي.

وقالت أنها أكتشفت في نهاية الأمر أن الشاب برازيلي وليس عربي، وكان يقوم بالتقاط صور للشاطئ ولم يصورها، موضحة أنها فتح لها هاتفه بكل أدب واحترام وسمح لها أن تقوم بتفتيشه ليطمئن قلبها. وهو الأمر الذي ماكان له أن يحدث لو أن الشاب من جنسية عربية حسب قولها.

وتعد ياسمين صبري من أكثر الفنانات الصاعدات شهرة وشعبية، وتحظى باهتمام كبير من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، ولها قاعدة شعبية واسعة وهو ما يجعلها محل اهتمام المعجبين الذي يحرصون على اقتناص الفرص عند مقابلتها على الواقع والتقاط الصور معها، أو تصويرها دون معرفتها، وهو ما تعتبره انتهاك للخصوصية.

من هي ياسمين صبري؟

ياسمين صبري هي فنانة مصرية، ولدت في 21 يناير من عام 1987 بمدينة الإسكندرية، ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة وكان والدها الطبيب "صبري محمود" ووالدتها تعمل مهندسة ديكور ولديها شقيقتان أصغر منها سنًا.

درست ياسمين صبري في مدارس الإسكندرية وبعد انتهاء المرحلة الثانوية كانت تحلم بأن تصبح مذيعة مشهورة؛ وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة "أوبرا وينفري"، فدخلت كلية الإعلام في جامعة الإسكندرية، وتخصصت بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

عملت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة في حياتها بائعة في محل مجوهرات، ثم تركته، وقامت بعد ذلك بالعمل كمراسلة تلفزيونية لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية.

بالإضافة إلى موهبتها التي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية فقد ساعدها جمالها كثيرًا في تحقيق هذه الشهرة، وقد تمَّ تصنيفها من بين أجمل مئة امرأة في العالم لعام 2017.

وتُعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة.

حياتها الخاصة تزوجت ياسمين صبري في العام 2012، أي قبل دخولها المجال الفني، من طبيب مصري يدعى"محمد"، وهو زميل والدها في المستشفى الذي يعمل فيه، وظل زواجهما سرا لسنوات، وذلك تلبية لرغبة زوجها الذي كان متزوج من إمرأة أخرى، ولديه أولاد منها.

وفي 2017 أعلنت ياسمين صبري انفصالها عن زوجها بعد خمس سنوات من الزواج.

وتزوجت ياسمين صبري للمرة الثانية في منتصف العام 2020، من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو الزواج الذي أشعل وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع السوشيال ميديا التي مازالت تتحدث عنه حتى اليوم.

ومنذ زواجها من أبو هشيمة، لم تقم ياسمين صبري بأي عمل فني، وكان آخر ظهور فني لها من خلال مسلسل "فرصة تانيه" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني2020، وحقق نجاح كبير.