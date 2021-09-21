شاهد .. ابنة الفنانة دنيا بطمة تخطف القلوب وتذهل الجميع بـ جمالها الساحر في اول ظهور لها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة دنيا بطمة تخطف القلوب وتذهل الجميع بـ جمالها الساحر في اول ظهور لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانه دنيا بطمة، مع ابنتها ذات الــ 7 أشهر واسمها "ليلي روز".

وتمكنت الطفلة من السيطرة على قلوب رواد السوشال ميديا بسبب جمالها وملامحها المميزة، ومع تداول الصُور استغرب البعض أنها ابنة دنيا والمنتج محمد الترك لأن ملامحها لا تشبه أي منهما وخمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام".

بالحديث عن إبتسام فقد احتفلت، بعقد قرانها من اليوتيوبر المغربي فؤاد فبيبو بحفل اقتصر على الأهل والمقربين داخل المنزل.