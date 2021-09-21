شاهد .. بعد فضيحة معاشرتها لفنان مصري.. هيفاء وهبي بفضيحة جديدة قد تنهي مسيرتها الفنية للأبد.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد فضيحة معاشرتها لفنان مصري.. هيفاء وهبي بفضيحة جديدة قد تنهي مسيرتها الفنية للأبد.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 03:30 مساءً | (ميس محمد)

عبر صفحتها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صور لها، ظهرت بها بإطلالة كاجيوال من سيارتها الفارهة.

وظهرت هيفاء وهبي بالصور مرتدية بنطال جينز باللون البني الفاتح، وتوب بيضاء مكشوفة الصدر، وتزينت بأكسسوارات، وساعة يد فاخرة، وخاتم الماس، ونظارات شمسية، وارتدت حذاء رياضي أبيض اللون، وسدلت شعرها الأسود على كتفيها، واللافت بإحد الصور طريقة جلوس هيفاء بطريقة مثيرة، حيث رفعت أحد أرجلها على الكرسي، كاشفة عن مناطقها الحساسة خاصة بالبنطال الضيق القريب من لون جسدها.

ولاقت صورة هيفاء وهبي ضجة واسعة بين المتابعين، وحصلت في أقل من ساعة على 88 ألف علامة إعجاب، وتغزل البعض بجمالها واثارتها واطلالتها الشبابية، كما علق الفنان ​ألكسندر الحاج​ على صورتها: "ما في بجمال الشعر الأسود عليكي"، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالتها الجريئة، وتعمد الإثارة بأفخاذها المفتوحة، واصفين ظهورها بالفضيحة الجديدة بعد فضيحة زواجها السري بمدير أعمالها الوزيري الذي اثبت زواجه بها ومعاشرتها رغم انكارها، ورجح البعض ان هيفاء وهبي تتعمد استفزاز اولئك الذين أعلنوا الحرب عليها حسب وصفها وقاموا بتبليغات على صفحتها في انستغرام، ما جعل تطبيق انستغرام يحذف الكثير من صورها بسبب هذه التبليغات.

وعلى الصعيد الفني، حققت هيفاء وهبي نجاحا كبيرا بأغنيتها الأخيرة "​لو كنت​" مع الفنان ​أكرم حسني​ والتي قارب عدد مشاهداتها الـ34 مليوناً بعد ثلاثة أشهر تقريباً على طرح كليبها.