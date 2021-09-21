شاهد .. لن تصدق كم تبلغ ثروة ’’عادل امام‘‘ .. وهذا هو عمره الحقيقي الآن وهذه ابنته التي أخفاها دائماً عن الإعلام (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة ’’عادل امام‘‘ .. وهذا هو عمره الحقيقي الآن وهذه ابنته التي أخفاها دائماً عن الإعلام (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 05:30 مساءً | (محمود الأديب)

لا شك أن الزعيم عادل إمام واحد من عظماء عالم الفن المصري، وواحد من أيقونات الفن المصري، والذي ساعد في انتشار الفن المصري في العالم كله على مدار الفترة الماضية، حيث إنه واحد من الفنانات الذين تمتعوا بعمل كافة أنواع الأدوار المختلفة من غني وفقير وكوميدي ودراما وأكشن وكل ما يتعلق بالفن والدراما، سواء من خلال أفلام أو المسلسلات المختلفة.

ويوجد الكثير من الأسرار في حياة الفنان عادل إمام، سنعمل على كشفها لكم من خلال هذا التقرير، منها عمره الحقيقي، وصور لابنته التي أخفاها عن الإعلام طوال الفترة الماضية، والتي يعزم دائما على ألا تظهر.

حكاية عادل إمام

عادل إمام هو ممثل مصري. يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة ولكن بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم خلال فترة وأخرى، تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلاً لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك.

حياة الفنان عادل إمام الفنية

بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورا، والبحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود، إحنا بتوع الأتوبيس ويعتبر من أهم الأفلام السينما المصرية حيث تطرق لأمور ذات طابع سياسي حاد، وفيلم رجب فوق صفيح ساخن مع سعيد صالح وناهد شريف عام 1979.

تلت ذلك مرحلة السيطرة والتربع حيث أصبح أحد الممثلين الأكثر شراء تذاكر لأعماله السينمائية في حقبة ثمانينات القرن العشرين حيث شارك بشخصيات كوميدية جسد فيها دور المصري بمختلف مراحله ومستوياته، مثل الشاب المتعلم أو الريفي البسيط وتصدى لقسوة الحياة وفي نفس الفترة لعب أدوار أكثر جدية لينافس فيه ممثلي جيله المميزين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، ووجد ترحيباً من النقاد في عدد من الأفلام.

ومع بداية تسعينات القرن العشرين أخذت أفلامه الصبغة السياسية الاجتماعية التي تعكس اهتمامات رجل الشارع العادي في المجتمع المصري والعربي بشكل كوميدي وشكل فريق عمل ناجح جداُ مع السيناريست وحيد حامد والمخرج شريف عرفة.

ولقد حقق نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والعالمي في دور (زكي الدسوقي) في فيلم عمارة يعقوبيان الذي أشاد به النقاد الدوليين والعالميين، وعرض الفيلم في عده مهرجانات عالمية وفي مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، وتلته نجاحات في أفلام مثل مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص مع الفنان عمر الشريف، وبوبوس مع الفنانة يسرا، كما عرف عنه تشجيعه المواهب الجديدة بمشاركتهم ببطولته أعماله حيث شاركت أمامه الممثلة نيللي كريم ببطولة فيلم زهايمر عام 2010.

عمر الفنان عادل إمام الحقيقي

ولا شك أن الكثير من المتابعين يرغبون في معرفة سن عادل إمام الحقيقي، في ظل ما قدمه من عروض كثيرة خلال الفترة الماضية، عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940 أي يبلغ من العمر 80 عاما، نجح خلالهم في أن يرسخ اسمه في قلوب الشعب المصري والوطن العربي أيضا.

ابنة عادل إمام التي أخفاها عن الإعلام

عادل إمام تزوج وقد أنجب ثلاثة وهم رامي إمام ويعمل مخرج، ومحمد إمام وأصبح واحد من أبطال السينما المصرية في الوقت الحالي، وابنته الثالثة هي سارة والتي أخفاها كثيرًا عن الإعلام، ولكن الآن نبرز لكم ابنته سارة والتي تم رصدها من خلال الكاميرات في أكثر من فعالية.

ثروة الفنان عادل إمام

ويعتبر النجم عادل إمام هو الفنان الأغني علي مستوي الفنانين في مصر يليه النجم عمرو دياب، استطاع عادل إمام جمع هذه الثروة طوال مشواره الفني الذي بدأ منذ عام 1960 حتي الآن، ويبلغ مقدار ثروة الزعيم عادل إمام حسب موقعCELEBRITY NET WORTH حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا .

المصدر: وكالات