شاهد .. نجمة سعودية شهيرة عارية وكما خلقها الله في السرير والمتابعين يتلذذون !

انت الان تتابع خبر نجمة سعودية شهيرة عارية وكما خلقها الله في السرير والمتابعين يتلذذون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 06:15 مساءً | (محمود الأديب)

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ أو Barbie G صورة لها عارية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت نجد وهي تستلقي على سريرها بدون ملابس وتغطي جسدها بغطاء النوم "لحاف"، وبدا واضحاً حجم مؤخرتها الكبير.

الصورة أثارت غضب المتابعين الذين أكدوا أن هذا الحركات الإيحائية لا تشبههم أبداً، وهي مخالفة للمعايير الأخلاقية في مجتمعهم، وتعتبر مخلة بالآداب.

الجدير بالذكر، أن نجد كانت قد نشرت صورة مؤخراً أثناء تواجدها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية وتغطي صدرها بيديها.

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.

