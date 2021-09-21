شاهد .. صاروخ ارض جو : درة زروق بدون حمالة صدر في حفل الموريكس دور..اتفرج

انت الان تتابع خبر صاروخ ارض جو : درة زروق بدون حمالة صدر في حفل الموريكس دور..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/21 الساعة 06:30 مساءً | (ميس محمد)

تألقت الفنانة التونسية درة زروق في مهرجان الموريكس دور في القاهرة السبت الماضي بإطلالة جذابة جدا اثناء توزيع الجوائز.

وأطلت الفنانة درة في الحفل بإطلالة شبهها الجمهور " بالخيالية " مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الاكتاف وبتسريحة شعر مرفوعة.

وبدت درة في الحفل بإطلالة جذابة جدا اثناء تسلمها جائزة عن عملها الدرامي هذا العام خلال شهر رمضان 2021 بعنوان " بين السماء والأرض " والذي جمعها مع الفنان المصري هاني سلامة.

حيث نشرت غطلالتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام فمقطع فيديو اثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة عم دورها في شهر رمضان 2021 وتفاعل جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

يذكر ان الفنانة درة زروق ، ممثلة تونسية مقيمة في مصر من مواليد عام 1980 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 2007.

مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر.